Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны

«Американские базы в регионе в настоящий момент не могут функционировать, есть только военно-морские силы США, по первому кораблю которых мы сегодня ударили. На практике началась морская война и закрытие Ормузского пролива», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что США тратят около 25 миллионов долларов только на авианосец «Авраам Линкольн», и по этой причине Вашингтон не способен вести длительную войну с Ираном.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
