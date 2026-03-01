Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны

РИА Новости: конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны.

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Конфликт Ирана с США и Израилем переходит в стадию морской войны, сообщил РИА Новости иранский военный источник.

«Американские базы в регионе в настоящий момент не могут функционировать, есть только военно-морские силы США, по первому кораблю которых мы сегодня ударили. На практике началась морская война и закрытие Ормузского пролива», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что США тратят около 25 миллионов долларов только на авианосец «Авраам Линкольн», и по этой причине Вашингтон не способен вести длительную войну с Ираном.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше