Силы ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять БПЛА, запущенных из Ирана

Генеральное командование сил обороны Бахрейна сообщило, что средства ПВО уничтожили 45 ракет и девять беспилотников, запущенных из Ирана.

«Системы ПВО Сил обороны Бахрейна эффективно отразили враждебные атаки Ирана, уничтожив и сбив 45 ракет и девять беспилотников». — говорится в заявлении командования в X.

Ранее сообщалось, что в столице Бахрейна Манаме жилой дом подвергся удару со стороны Ирана.

