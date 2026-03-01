Силы ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять БПЛА, запущенных из Ирана

Генеральное командование сил обороны Бахрейна сообщило, что средства ПВО уничтожили 45 ракет и девять беспилотников, запущенных из Ирана.
«Системы ПВО Сил обороны Бахрейна эффективно отразили враждебные атаки Ирана, уничтожив и сбив 45 ракет и девять беспилотников». — говорится в заявлении командования в X.
Ранее сообщалось, что в столице Бахрейна Манаме жилой дом подвергся удару со стороны Ирана.
