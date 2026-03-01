ПВО Бахрейна сбила 45 ракет и девять беспилотников из Ирана

КАИР, 1 мар — РИА Новости. Средства ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять беспилотников из Ирана, заявили силы обороны королевства.
«Генеральное командование сил обороны Бахрейна сообщает, что средства ПВО эффективно отреагировали на враждебные иранские атаки, сбив 45 ракет и девять беспилотников», — говорится в заявлении.
