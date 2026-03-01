Ричмонд
Хегсет — об операции против Ирана: США не начинали конфликт, но закончат его

Шеф Пентагона Пит Хегсет, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, утверждает, что конфликт начал не Вашингтон, но именно он его закончит.

«Соединённые Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим», — написал он в соцсети X.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
