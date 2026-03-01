Российские туристы ищут бомбоубежище в Дубае на фоне взрывов

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Некоторые российские туристы стали искать бомбоубежище в Дубае после взрывов в городе, но паники нет, рассказала РИА Новости туристка из Москвы Елена.
Ранее в воскресенье от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. В результате инцидента пострадало четыре сотрудника аэропорта. Сообщалось об атаках дронов и взрывах в городе, в частности, незначительные повреждения получила одна из самых дорогих и известных гостиниц Дубая «Бурдж аль-Араб».
«Некоторые наши туристы стали искать бомбоубежище в Дубае после взрывов, спрашивали, где находится. Но паники нет», — сказала собеседница агентства.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>