Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадал один человек

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Девушка пострадала в результате атаки БПЛА в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
«Пострадала девушка 2004 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram-канале.
Глава города добавил, что в результате атаки БПЛА в Калининском районе повреждены стекла в зданиях на проспекте Ильича и бульваре Шахтостроителей.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше