Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадал один человек

Из-за атаки БПЛА в Донецке пострадала девушка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Девушка пострадала в результате атаки БПЛА в Донецке, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Пострадала девушка 2004 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Глава города добавил, что в результате атаки БПЛА в Калининском районе повреждены стекла в зданиях на проспекте Ильича и бульваре Шахтостроителей.

