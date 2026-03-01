СМИ: в Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи

«После установления контакта с источником, осведомленным о состоянии семьи верховного лидера, к сожалению, была подтверждена гибель дочери, зятя и внука верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток верховного лидера в ходе атаки утром в субботу», — говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.Читать дальше