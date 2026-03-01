Ричмонд
СМИ: в Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи

Fars: в Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Подтверждена гибель дочери, зятя, внука и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США по исламской республике, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

«После установления контакта с источником, осведомленным о состоянии семьи верховного лидера, к сожалению, была подтверждена гибель дочери, зятя и внука верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток верховного лидера в ходе атаки утром в субботу», — говорится в сообщении.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

