КАИР, 1 мар — РИА Новости. Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщило министерство внутренних дел королевства.
«Международный аэропорт Бахрейна атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет», — говорится в заявлении.
Средства ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять беспилотников из Ирана, заявили ранее силы обороны королевства.
