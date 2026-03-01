Ричмонд
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником

Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб.

КАИР, 1 мар — РИА Новости. Международный аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет, сообщило министерство внутренних дел королевства.

«Международный аэропорт Бахрейна атакован беспилотником, нанесен материальный ущерб, жертв нет», — говорится в заявлении.

Средства ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и девять беспилотников из Ирана, заявили ранее силы обороны королевства.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

