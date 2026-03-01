Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении

РИА Новости: морпехи уничтожили ангар с техникой ВСУ под Красноармейском.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ и несколько беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Краун».

Операторами беспилотных систем был зафиксирован ангар, в который заезжала техника боевиков ВСУ.

«Дали цель, мы отработали — загорелся ангар. И как по итогу оказалось, что он там не один был, их порядка десяти штук было. Противник был обозлён… Машины были ББМ, “Казаки”, “Мордор” — таких типов», — рассказал военнослужащий.

«Краун» добавил, что в ходе одной из последних боевых задач артиллеристы одним залпом уничтожили несколько расчётов беспилотников ВСУ.

«Были выявлены точки взлёта беспилотников: несколько FPV-дронов и “Баба-Яга” (тяжелых дронов ВСУ-ред.), несколько расчётов там находилось», — отметил он.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше