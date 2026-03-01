Международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке беспилотника

Беспилотник атаковал международный аэропорт Бахрейна, жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны в соцсети Х.
«Был причинён материальный ущерб, но обошлось без жертв. Соответствующие органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта», — говорится в публикации.
Ранее Генеральное командование сил обороны Бахрейна сообщило, что средства ПВО уничтожили 45 ракет и девять беспилотников, запущенных из Ирана.
Кроме того, сообщалось, что в столице Бахрейна Манаме жилой дом подвергся удару со стороны Ирана.
