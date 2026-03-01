Ричмонд
В Тегеране прогремели взрывы

В столице Ирана Тегеране раздались два взрыва, передаёт Mehr.

«Слышны два взрыва в Тегеране», — говорится в публикации.

Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что число погибших при ударе по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана возросло до 115.

Агентство IRNA передавало, что школа подверглась атаке со стороны Израиля и США.

