В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек

В Катаре из-за падения обломков ракет ранены восемь человек.

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Восемь человек пострадали в Катаре при падении обломков ракет при отражении атак из Ирана, сообщил информационный офис правительства в заявлении для прессы.

«Получена информация о 114 случаях падения обломков ракет. Ранения получили восемь человек, четверо еще лечатся в больницах, один находится в критическом состоянии», — отметили в правительстве.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

