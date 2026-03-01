В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Восемь человек пострадали в Катаре при падении обломков ракет при отражении атак из Ирана, сообщил информационный офис правительства в заявлении для прессы.
«Получена информация о 114 случаях падения обломков ракет. Ранения получили восемь человек, четверо еще лечатся в больницах, один находится в критическом состоянии», — отметили в правительстве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше