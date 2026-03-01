Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов считает, что основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас.
«Основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас, но нужны поводы, получение какой-то информации или обстановки, сложившейся по другим делам, например», — сказал Скуратов РИА Новости.
Он добавил, если появится ценная информация, то, конечно, она может стать основанием для возобновления расследования дела.
Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Расследование несколько раз приостанавливалось и возобновлялось из-за появления различных новых данных. Однако до сих пор убийство остается нераскрытым.