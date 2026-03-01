ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что проводит операции по поиску и извлечению людей, оказавшихся под завалами после иранского удара в центральной части страны.
Ранее ЦАХАЛ заявил, что ПВО страны негерметична на фоне очередных пусков ракет из Ирана по территории страны.
«Военные действуют на месте происшествия в центральном Израиле… Военные и спасатели проводят обширные поиски и операции по извлечению людей, оказавшихся под завалами», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>