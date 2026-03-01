Ричмонд
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана

Армия Израиля сообщила, что извлекает людей из-под завалов после иранского удара.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что проводит операции по поиску и извлечению людей, оказавшихся под завалами после иранского удара в центральной части страны.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что ПВО страны негерметична на фоне очередных пусков ракет из Ирана по территории страны.

«Военные действуют на месте происшествия в центральном Израиле… Военные и спасатели проводят обширные поиски и операции по извлечению людей, оказавшихся под завалами», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
