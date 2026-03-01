Российские туристы в Дубае ночуют в подвалах и паркингах из-за ударов Ирана. Видео © SHOT.
Как поделились очевидцы, в пятизвёздочном отеле «5 Пальм» в Джумейре постояльцев будят сирены и персонал. Людей спускают на минусовые этажи и парковки, где уже организованы импровизированные спальные места.
Сотни туристов, включая семьи с маленькими детьми, вынуждены спать на матрасах прямо в подземных гаражах. Там же развёрнуты пункты с едой и водой. Оповещения об опасности приходят и на мобильные телефоны. Власти призывают не покидать укрытий и быть готовыми к новым ударам.
Ранее иранские беспилотники поразили международный аэропорт Дубая и знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. В результате удара по аэропорту пострадали 4 человек. Также в Манаме, столице Бахрейна, прогремела новая серия взрывов в районе центра обслуживания 5-го флота США. В городе звучат сирены воздушной тревоги.
