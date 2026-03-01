Ричмонд
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после ударов по Ирану

Соскин: удары по Ирану стерли Зеленского из мировой повестки.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану полностью убрали Владимира Зеленского из мировой информационной повестки, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все, Иран полностью просто стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет», — сказал эксперт.

По словам политолога, украинское руководство сейчас очень переживает из-за возможности полного прекращения помощи. Ситуация осложняется еще и тем, что Киеву попросту нечем платить по прошлым кредитам. Одной рукой дают, другой — забирают, пояснил эксперт.

«Операция по Ирану все поменяла, полностью», — резюмировал Соскин.

Удары США и Израиля.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ пишут о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

