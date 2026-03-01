Ричмонд
Иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна

Иранские беспилотники атаковали международный аэропорт Бахрейна. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Источник: Life.ru

Удар по аэропорту Бахрейна. Видео © X / Nina.

«Международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке с помощью беспилотника, в результате чего причинён материальный ущерб, но обошлось без жертв. Соответствующие органы принимают меры по обеспечению безопасности объекта», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Кроме того, генштаб сил обороны Бахрейна сообщил, что ПВО государства сбила 45 иранских ракет и 9 беспилотников. Ведомство заверяет, что оборонительные системы находятся в полной готовности и способны отразить агрессию, направленную против королевства.

«Генеральный штаб сил обороны Бахрейна объявляет, что системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна эффективно отразили враждебные нападения Ирана, уничтожив и сбив 45 ракет и 9 беспилотных летательных аппаратов, в том числе беспилотные летательные аппараты типа Shahed 136», — говорится в заявлении.

Ранее иранский беспилотник атаковал аэропорт имени Заида в столице ОАЭ Абу-Даби, в результате происшествия погиб один человек, семеро пострадали. А в порту Джебель-Али произошёл пожар после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Команды гражданской обороны предпринимают усилия для устранения возгорания.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
