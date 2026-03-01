Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: в Катаре восемь человек ранены из-за падения обломков ракет Ирана

В Катаре восемь человек получили ранения в результате падения осколков иранских ракет в разных районах страны, сообщает Al Jazeera со ссылкой на власти.

В Катаре восемь человек получили ранения в результате падения осколков иранских ракет в разных районах страны, сообщает Al Jazeera со ссылкой на власти.

Уточняется, что ракеты были перехвачены системами ПВО Катара.

По словам главы отдела по связям с общественностью Министерства внутренних дел Катара Абдуллы Халифа Аль-Муфтаха, отмечает телеканал, по территории страны было выпущено 66 ракет.

«Власти получили 114 сообщений о падении обломков по всей стране. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что системы ПВО на подлёте к Катару перехватили 18 баллистических ракет.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше