Al Jazeera: в Катаре восемь человек ранены из-за падения обломков ракет Ирана

В Катаре восемь человек получили ранения в результате падения осколков иранских ракет в разных районах страны, сообщает Al Jazeera со ссылкой на власти.
Уточняется, что ракеты были перехвачены системами ПВО Катара.
По словам главы отдела по связям с общественностью Министерства внутренних дел Катара Абдуллы Халифа Аль-Муфтаха, отмечает телеканал, по территории страны было выпущено 66 ракет.
«Власти получили 114 сообщений о падении обломков по всей стране. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что системы ПВО на подлёте к Катару перехватили 18 баллистических ракет.