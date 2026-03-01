Представитель республиканцев: США сигнализируют о намерении действовать

ВАШИНГТОН, 1 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация сигнализирует о готовности действовать, не дожидаясь обострения предполагаемых угроз США за рубежом. Об этом заявил ТАСС бывший участник переходной команды американского лидера Дональда Трампа, комментируя военную операцию против Ирана.
«Президент принял трудное решение, которое подает безошибочный сигнал: Америка будет решительно действовать, не дожидаясь роста угроз», — сказал представитель Республиканской партии. Он в прошлом работал на высоких постах в американском правительстве при нескольких республиканских администрациях, в том числе в аппарате Белого дома.
«Можно хоть весь день вести дебаты о тактике, однако сдерживание работает только тогда, когда опирается на действия. И нынешний шаг шлет предупреждение всем имеющим злой умысел», — считает этот отставной чиновник исполнительной ветви власти США.
Израиль и Соединенные Штаты начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население республики выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным иранского агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.