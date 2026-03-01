Противники и сторонники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Противники и сторонники операции Соединенных Штатов против Ирана вышли в субботу на улицы американской столицы, чтобы выразить свое отношение к происходящему, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее несколько сотен протестующих собрались у Белого дома с с требованием прекратить военную агрессию и прошли маршем через центр города, скандируя антивоенные и антитрамповские слоганы. Многие из участников несли иранские флаги и плакаты с надписью «Остановите войну против Ирана».
Противники правительства Ирана, также прошли по улицам Вашингтона, размахивая американскими флагами, а также флагам династии Пехлеви, свергнутой Исламской революцией 1979 года.
В связи с происходящими демонстрациями на улицах города было заметно усиленное присутствие полиции.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
