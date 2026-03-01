СМИ: иранцы собрались в Мешхеде в знак протеста против атак США и Израиля

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Иранцы собрались на территории мавзолея Имама Резы в городе Мешхед на северо-востоке исламской республики в знак протеста против атак США и Израиля, сообщает телеканал Press TV.
«Люди в Мешхеде собрались в мечети Имама Резы, чтобы выразить протест против атак США и Израиля на Иран», — говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
