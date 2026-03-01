Названы главные страны-спонсоры украинского бюджета

Так, ЕС с февраля 2022 года по февраль 2026 года перечислил Украине 88,9 миллиарда долларов, из которых 56,9 миллиарда долларов были прямым финансированием, а примерно 32 миллиарда долларов — в рамках кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.