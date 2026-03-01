Ричмонд
СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек

CNN: в результате иранских ударов по Израилю погиб один человек, 121 пострадал.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще 121 пострадал в Израиле в результате иранских ударов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на службу скорой помощи Израиля.

«Один человек был убит, еще 121 пострадал в результате ударов по стране (Израилю — ред.) в субботу», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Медики отмечают, что состояние двоих пострадавших средней сложности, а остальных — легкой.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

