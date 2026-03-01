СМИ: в результате ударов Ирана по Израилю пострадал 121 человек

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще 121 пострадал в Израиле в результате иранских ударов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на службу скорой помощи Израиля.
«Один человек был убит, еще 121 пострадал в результате ударов по стране (Израилю — ред.) в субботу», — говорится в публикации на сайте телеканала.
Медики отмечают, что состояние двоих пострадавших средней сложности, а остальных — легкой.
