В России ограничили использование иностранных слов в вывесках

Согласно документу, сведения, предназначенные для открытого ознакомления потребителей, подлежат размещению на русском языке, который имеет статус государственного на всей территории страны. Норма распространяется на вывески и иные формы, используемые в общественном пространстве. В законе отдельно оговорено, что при наличии соответствующих положений в региональном законодательстве допускается использование государственных языков республик, а также других языков народов.
Однако закон не касается случаев, когда речь идёт о фирменных наименованиях, товарных знаков и других случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее Life.ru писал, что новое основание для расторжения трудового договора с иностранным работником вступает в силу с 1 марта 2026 года — увольнение станет возможным на основании нормативных правовых актов регионального уровня. Приводить штат в соответствие с новыми требованиями нужно будет на основе постановления правительства РФ от 5 декабря 2025 года № 1995. Этим документом утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год, и она касается всех категорий иностранцев, находящихся в России на законных основаниях.
