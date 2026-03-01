В России ограничили использование иностранных слов в вывесках

Ранее Life.ru писал, что новое основание для расторжения трудового договора с иностранным работником вступает в силу с 1 марта 2026 года — увольнение станет возможным на основании нормативных правовых актов регионального уровня. Приводить штат в соответствие с новыми требованиями нужно будет на основе постановления правительства РФ от 5 декабря 2025 года № 1995. Этим документом утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год, и она касается всех категорий иностранцев, находящихся в России на законных основаниях.