В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках

В России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы.

Исключение сделают лишь для товарных знаков, «фантазийных» названий и ряда иных случаев.

Как подготовиться к новым требованиям и что грозит за табличку Sale после 1 марта — в материале RT.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT отметил, что новые правила помогают бороться с недобросовестной конкуренцией: использование иностранных слов без регистрации товарного знака часто позволяло мелким игрокам мимикрировать под известные западные бренды и вводить потребителей в заблуждение.

Он также рассказал о ряде правил, которые будет необходимо соблюдать.