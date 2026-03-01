В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках

В России с 1 марта вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице, за нарушение нормы предусмотрены штрафы.
Исключение сделают лишь для товарных знаков, «фантазийных» названий и ряда иных случаев.
Как подготовиться к новым требованиям и что грозит за табличку Sale после 1 марта — в материале RT.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT отметил, что новые правила помогают бороться с недобросовестной конкуренцией: использование иностранных слов без регистрации товарного знака часто позволяло мелким игрокам мимикрировать под известные западные бренды и вводить потребителей в заблуждение.
Он также рассказал о ряде правил, которые будет необходимо соблюдать.