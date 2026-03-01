Ричмонд
Фон дер Ляйен созвала заседание по безопасности 2 марта из-за ситуации в Иране

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила на 2 марта экстренное заседание, посвящённое вопросам безопасности в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.

«В связи с ситуацией в Иране я созываю в понедельник специальное заседание коллегии по безопасности», — написала она в сети X.

Глава ЕК также выразила обеспокоенность развитием событий в Иране.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции против Ирана.

