Сенатор Волошин ответил на решение Киева о «переименовании» районов в ДНР и ЛНР

Сенатор от ДНР Александр Волошин назвал решение украинских властей о «переименовании» районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке проявлением беспомощности.

В комментарии РИА Новости он заявил, что новые названия не связаны с историческими топонимами и выглядят «комично». По его словам, Киев таким образом «продолжает бороться с фантомными болями в виде безвозвратных потерь территорий».

Волошин подчеркнул, что позиция России остаётся неизменной, и Киев может называть донецкие районы как угодно, ведь эти названия никогда не будут приняты.

Ранее Telegram-канал «СТРАНА.ua» писал, что украинские власти «переименовали» названия районов в городах, которые Киев не контролирует. Об этом сообщил активист Павел Островский. К примеру, в Донецке район Будённовский теперь, по мнению Киева, называется Богодуховским.

