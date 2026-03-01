Ричмонд
Таиланд призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке предотвратить эскалацию

Государство подчеркивает необходимость диалога и дипломатии, говорится в заявлении таиландского МИД.

БАНГКОК, 1 марта. /ТАСС/. Таиланд призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке предотвратить его дальнейшую эскалацию и вернуться к дипломатическим средствам разрешения ситуации. Об этом говорится в распространенном заявлении таиландского МИД.

«Таиланд внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и выражает серьезную озабоченность. Мы настоятельно призываем все стороны предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, которая может подорвать международный мир и безопасность, а также повлиять на мирное население. Таиланд вновь подчеркивает необходимость диалога и дипломатии», — указано в сообщении.

Израиль и Соединенные Штаты начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население республики выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным иранского агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

