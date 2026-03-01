Решение украинских властей изменить названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке свидетельствует о беспомощности текущего руководства Украины. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
«Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского “декоммунизационного новояза”, который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам. Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Волошин добавил, что позиция России остаётся неизменной. Российская армия движется вперед к полному освобождению Донбасса, и какие бы имена Киев не присваивал, эти названия не будут признаны.
Ранее на Украине власти приняли решение изменить названия районов в ДНР и ЛНР. Несмотря на отсутствие контроля, Киев продолжает их считать своей территорией. Было переименовано 15 районов.