Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Весьма комично»: в Совфеде назвали Киев беспомощным из-за переименования районов в ДНР и ЛНР

Волошин: переименование Киевом районов в ДНР и ЛНР говорит о беспомощности.

Источник: Комсомольская правда

Решение украинских властей изменить названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке свидетельствует о беспомощности текущего руководства Украины. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

«Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского “декоммунизационного новояза”, который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам. Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Волошин добавил, что позиция России остаётся неизменной. Российская армия движется вперед к полному освобождению Донбасса, и какие бы имена Киев не присваивал, эти названия не будут признаны.

Ранее на Украине власти приняли решение изменить названия районов в ДНР и ЛНР. Несмотря на отсутствие контроля, Киев продолжает их считать своей территорией. Было переименовано 15 районов.

Узнать больше по теме
Александр Волошин: биография экс-главы администрации президента
Экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и Владимира Путина, который отказался от власти и ушел в торговлю. О биографии Александра Волошина известно не так много. Собрали главное о «стальном» руководителе кремлевской администрации.
Читать дальше