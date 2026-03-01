Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство России обязало маркировать колбасу и мясо с 1 марта

С 1 марта 2026 года мясная продукция в России будет подлежать обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак». Соответствующее решение приняло российское правительство.

С 1 марта 2026 года мясная продукция в России будет подлежать обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак». Соответствующее решение приняло российское правительство.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, средства идентификации будут наноситься на мясо, колбасные изделия, субпродукты, продукцию из мяса птицы в потребительской упаковке. Маркировка также коснётся мясных продуктов для детского питания.

В правительстве отметили, что мера направлена на сокращение незаконного оборота продукции. Покупатели смогут проверить легальность товара и получить информацию о нём через мобильное приложение «Честный знак», пишет ТАСС.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT, что с 1 марта 2026 года меховую одежду из норки, нутрии, песца, енота, овчины нужно маркировать средствами идентификации со штрихкодами «Честный знак».