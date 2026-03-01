Трамп заявил, что есть «несколько достойных кандидатов» на пост лидера Ирана

В телефонном интервью телеканалу CBS News Трамп ответил на вопрос о том, кого он считает ключевым, заявив: «Я точно знаю, кто это, но сказать не могу».
Отмечается, что когда президента спросили, есть ли в Иране человек, которого он предпочёл бы видеть на посту лидера, он ответил: «Да, думаю, есть. Есть несколько хороших кандидатов».
Трамп не уточнил, о ком именно шла речь.
