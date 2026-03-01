Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что есть «несколько достойных кандидатов» на пост лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть «несколько достойных кандидатов» на пост лидера Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть «несколько достойных кандидатов» на пост лидера Ирана.

В телефонном интервью телеканалу CBS News Трамп ответил на вопрос о том, кого он считает ключевым, заявив: «Я точно знаю, кто это, но сказать не могу».

Отмечается, что когда президента спросили, есть ли в Иране человек, которого он предпочёл бы видеть на посту лидера, он ответил: «Да, думаю, есть. Есть несколько хороших кандидатов».

Трамп не уточнил, о ком именно шла речь.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше