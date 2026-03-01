Ричмонд
Подполье: на востоке Украины тревожно отреагировали на планы передать Киеву ЯО

Люди уже не доверяют украинским властям, сообщили в пророссийском подполье.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Население восточной части Украины с тревогой встретило новость о возможной передаче киевским властям ядерного оружия. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«На новости о возможной передачи Киеву ядерного оружия население прореагировало по-разному. На Востоке страны к новости отнеслись со скепсисом, мало кто верит, что это возможно, но и тревога от подобных сообщений также присутствует», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что люди уже не доверяют украинским властям, «которые пятый год методично ведут страну к вымиранию» и беспокоятся о последствиях подобных решений.

«На западе Украины, где последствия киевской пропаганды особенно сильны, эти сообщения вызвали волну оваций, хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что о передаче таких вооружений и речи идти не может: НАТО не решилась передать Украине даже крылатые ракеты», — добавил представитель подполья.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия и средства его доставки — рассматривается вариант, что это будет французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. При этом «основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев».

26 февраля Госдума РФ приняла обращение к парламентам Великобритании, Франции и Германии, Европарламенту и ООН с призывом принять меры по предотвращению возможного ядерного конфликта и провести расследование из-за информации о планах передать Украине ядерное оружие.

