Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, сообщает иранское государственное телевидение.
Как информирует Iribnews, «лидер нации, Верховный лидер Исламской революции Ирана, Его Святейшество Великий аятолла Имам Хаменеи, погиб мученической смертью».
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше