Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Японии: США сообщили партнерам по G7 о «дальнейших перспективах» по Ирану

Во время разговора министров G7 стороны, отмечает ведомство, подтвердили, что «будут продолжать координировать свои действия по различным вопросам».

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты представили своим партнерам по Группе семи (G7) свои оценки ситуации вокруг Ирана, а также изложили «дальнейшие перспективы». Об этом сообщил МИД Японии по итогам телефонных консультаций глав внешнеполитических ведомств стран «семерки».

В ходе разговора министров G7 стороны, как отмечает ведомство, подтвердили, что «будут продолжать координировать свои действия по различным вопросам». Они обсудили ситуацию вокруг Ирана, а США со своей стороны «представили [обзор] последних событий и дальнейшие перспективы», говорится в сообщении МИД. Подробности на этот счет не приводятся.

Израиль и Соединенные Штаты начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население республики выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным иранского агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше