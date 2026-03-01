В Израиле число пострадавших в результате ударов Ирана возросло до 121

В Израиле число пострадавших результате ответных ударов Ирана увеличилось до 121 человека.
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на на службу скорой помощи Израиля.
«В первый день операции… число пострадавших составило 121 человек», — говорится в публикации в Telegram-канале телеканала.
Ранее издание The Jerusalem Post писало, что в результате ракетного обстрела со стороны Ирана в центральной части Израиля погибла женщина, более 20 человек получили ранения.
