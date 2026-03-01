Ричмонд
СМИ: власти Ирана объявили траур после гибели верховного лидера

Fars: власти Ирана объявили 40-дневный траур после гибели Али Хаменеи.

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур и нерабочую неделю после гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи в результате атак Израиля и США, передает агентство Fars.

«Правительство объявило 40-дневный траур и нерабочую неделю», — говорится в сообщении.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

