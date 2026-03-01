Ричмонд
Fars: целью атаки Ирана в Дубае была штаб-квартира ЦРУ

Штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Дубае (ОАЭ) была целью ракетного удара Ирана.

Об этом сообщило в Telegram-канале агентство Fars.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет, комментируя операцию США и Израиля против Ирана, заявил, что конфликт начал не Вашингтон, но именно он его закончит.

