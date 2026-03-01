Ричмонд
Япония будет прилагать дипломатические усилия по Ирану

Токио последовательно поддерживал усилия Вашингтона по урегулированию этого вопроса путем диалога, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Японии будет в сотрудничестве с G7 прилагать дипломатические усилия в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, не осудивший, но и не поддержавший удары Израиля и США по Ирану.

«Министр Мотэги пояснил неизменную позицию Японии о том, что разработка ядерного оружия Ираном недопустима, и [отметил], что в то же время правительство Японии последовательно поддерживало усилия США по урегулированию этого вопроса путем диалога», — говорится в сообщении японского МИД по итогам разговора глав внешнеполитических ведомств «семерки».

Кроме того, как отмечает ведомство, японский министр заявил, что Токио «продолжит прилагать все дипломатические усилия в координации с международным сообществом, в том числе G7». В заявлениях Мотэги, которые привел МИД, не содержится ни поддержки, ни осуждения удара по Ирану. Ранее похожим образом ситуацию прокомментировал генсек японского кабмина Минору Кихара, выступивший на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета нацбезопасности.

Израиль и Соединенные Штаты начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население республики выступить против собственного правительства и захватить власть. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным иранского агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

