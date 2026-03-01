Ричмонд
Число пострадавших в Катаре с начала атак Ирана выросло до 16

МВД Катара сообщило о 16 пострадавших в результате атак Ирана.

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. Число пострадавших в Катаре с начала иранских атак выросло до 16, сообщило министерство внутренних дел страны.

Ранее информационный офис правительства в заявлении для прессы сообщал о восьми пострадавших.

«Было зафиксировано восемь новых пострадавших. Общее число пострадавших с начала атак достигло 16», — говорится в заявлении МВД Катара.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

