Fars: в момент гибели верховный лидер Ирана находился в своей резиденции

В момент гибели верховный лидер Ирана Али Хаменеи находился в своей резиденции.

Как пишет агентство Fars, он «был убит на своём рабочем месте в резиденции лидера».

«В момент своей гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на своем рабочем месте (в своем кабинете)», — уточняется в сообщении.

Информацию о смерти верховного лидера исламской республики подтвердило государственное телевидение Ирана.

