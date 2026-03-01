Fars: в момент гибели верховный лидер Ирана находился в своей резиденции

В момент гибели верховный лидер Ирана Али Хаменеи находился в своей резиденции.
Как пишет агентство Fars, он «был убит на своём рабочем месте в резиденции лидера».
«В момент своей гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на своем рабочем месте (в своем кабинете)», — уточняется в сообщении.
Информацию о смерти верховного лидера исламской республики подтвердило государственное телевидение Ирана.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше