Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера

Иранское правительство объявило 40-дневный траур и нерабочую неделю после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Об этом сообщает иранское государственное телевидение Iribnews.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что сотни человек погибли и пострадали в результате атаки Соединённых Штатов и Израиля на Тегеран.
