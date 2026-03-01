СМИ: верховный лидер Ирана был убит в своем офисе утром в субботу

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе в субботу ранним утром, передает агентство Tasnim.
«(Верховный лидер — ред.) в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем месте работы (в своем офисе), эта подлая атака произошла в первые часы утра субботы», — говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше