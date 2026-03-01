МИД Кубы: агрессия против Ирана подрывает усилия дипломатии по ядерной проблемы

«Куба самым решительным образом осуждает нападения [на Иран], совершенные США и Израилем, и призывает к [ее] прекращению, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, — указывается в заявлении дипведомства, распространенном в субботу среди журналистов в Гаване. — Эта безответственная и преднамеренная агрессия во второй раз подрывает усилия международной дипломатии по ядерной проблеме, по которой велись переговоры. В очередной раз Соединенные Штаты и Израиль серьезно ставят под угрозу региональный и международный мир, стабильность и безопасность, последствия чего уже ощущаются в регионе Ближнего Востока».