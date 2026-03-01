Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе забили тревогу из-за произошедшего в США после ударов по Ирану

L"antidiplomatico: атака на Иран приведет к провалу политической системы США.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран приведет к провалу политической системы США, пишет издание L"antidiplomatico.

«Такая политическая программа является самой изношенной из существующих. Это, по сути, проигрышная стратегия, которая разрушала Соединенные Штаты в течение последних 25 лет и которая сегодня, вероятно, приведет к последнему и самому серьезному провалу американской политической системы. По всей стране уже нарастает волна недовольства, где впервые в истории поддержка палестинского населения превышает поддержку израильского населения», — говорится в материале.

Как пишет автор, на фоне внутренних проблем война для Вашингтона стала единственным средством выживания в мире, в котором Штаты стремительно утрачивают влияние, а другие страны формируют независимые альянсы.

Удары США и Израиля.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше