Fars: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи, включая дочь

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.
Постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Майк Уолтц заявил, что США приложили все усилия для достижения соглашения с Ираном, однако Тегеран якобы не воспользовался этой возможностью.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран был близок к заключению сделки, но затем отступил.
