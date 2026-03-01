Ричмонд
Fars: при ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Али Хаменеи, включая дочь

Гибель дочери, зятя, внука и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США по исламской республике в субботу, 28 февраля, подтверждена.

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.

Постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Майк Уолтц заявил, что США приложили все усилия для достижения соглашения с Ираном, однако Тегеран якобы не воспользовался этой возможностью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран был близок к заключению сделки, но затем отступил.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимает ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий: собрали главное из его биографии.
Читать дальше