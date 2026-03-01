Ричмонд
Куба выступает за сохранение добрососедства между Ираном и арабскими странами

МИД карибской республики подчеркивает, что нападения, совершенные США и Израилем, грубо нарушают Устав ООН и международное право.

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Куба выступает за сохранение принципа добрососедства между Ираном и арабскими государствами в нынешний критический момент. Об этом сообщил МИД карибской республики.

«Куба выступает за сохранение принципа добрососедства между Ираном и арабскими государствами в этот критический момент», — подчеркивается в заявлении дипведомства в связи с ситуацией вокруг Ирана, распространенном среди журналистов в Гаване. В нем подчеркивается, что «нападения, совершенные 28 февраля Соединенными Штатами и Израилем, нарушают суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, грубо нарушают Устав ООН и международное право».

«Необходимо строгое соблюдение принципов международного права и Устава ООН, в частности суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, запрета угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, а также мирного урегулирования споров», — говорится в документе. «Крайне важно, чтобы Совет Безопасности ООН выполнял свою первостепенную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности и чтобы Генеральная Ассамблея ООН мобилизовала международное сообщество для восстановления мира с той срочностью и решимостью, которых требует данный момент», — отмечается в тексте.

