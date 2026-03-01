Небензя раскритиковал попытки Запада оправдать атаки по Ирану

Дипломат назвал безосновательными ссылки на угрозы, якобы исходящие от ядерной программы Тегерана. По его словами, это лишь ширма для агрессии. Заседание Совбеза было созвано после массированных ударов США и Израиля по иранской территории.
Во время выступления Небензя также заявил, что военная операция Соединённых Штатов и Израиля против Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности в мире. Он потребовал прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому решению конфликта между сторонами на основе международного права.
