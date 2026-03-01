Небензя раскритиковал попытки Запада оправдать атаки по Ирану

Во время выступления Небензя также заявил, что военная операция Соединённых Штатов и Израиля против Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности в мире. Он потребовал прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому решению конфликта между сторонами на основе международного права.