Командир Тонь: танк способен выдержать 20 ударов дронами с новой защитой «Еж»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Защитный навес «Еж» позволяет боевым машинам выдерживать порядка 20 ударов от беспилотников. Об этом сообщил командир ремонтной роты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тонь.
«Особенность этого “мангала” (“Еж”, защитной конструкции — прим. ТАСС) — это более плотная защита танка от попадания именно непосредственно FPV- и ударных дронов. Машина даже при попадании порядка 20 дронов [уже] спокойно возвращалась с задачи с сохраненными своими боевыми функциями», — сказал он на видео Минобороны России предоставленное ТАСС.
Как уточнили в военном ведомстве, конструкция представляет собой металлический каркас с приваренными к нему 1,3 тыс. «вениками» из расплетенных металлических тросов. Там отметили, что такая защита устанавливается на танки Т-80БВ.
«Конструкция спроектирована таким образом, чтобы запутывать в ней дроны противника и эффективно разрушать кумулятивную струю боеприпасов, применяемых против бронетехники», — пояснили в министерстве.
Разработка и усовершенствование конструкции «Еж» основаны на боевом опыте и предложениях экипажей танков, полученных в ходе ведения боевых действий в зоне СВО.