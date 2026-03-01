РИА Новости: основными спонсорами Украины стали страны ЕС и США

Западные страны и институты с февраля 2022 года по февраль 2026 года профинансировали украинский бюджет на $171,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.
Агентство отмечает, что крупнейшим донором стал ЕС, перечисливший $88,9 млрд. США направили $30,2 млрд прямой поддержки и ещё $1 млрд в виде кредита под доходы от российских активов. Международный валютный фонд (МВФ) выделил $13,4 млрд.
В пятёрку крупнейших спонсоров также вошли Япония ($12 млрд) и Канада ($9 млрд).
При этом Всемирный банк и Великобритания перечислили Киеву по $6 млрд каждый.
Ранее сообщалось, что МВФ одобрил кредит Украине на $8,1 млрд.