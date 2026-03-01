Ричмонд
Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера

Офис президента Ирана пообещал не оставить без ответа гибель Али Хаменеи.

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Гибель верховного лидера Ирана не останется без ответа, говорится в заявлении офиса президента исламской республики.

«Это большое преступление ни за что не останется без ответа… Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале президента Ирана.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

