Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Гибель верховного лидера Ирана не останется без ответа, говорится в заявлении офиса президента исламской республики.
«Это большое преступление ни за что не останется без ответа… Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале президента Ирана.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
